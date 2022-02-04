مقتل 5 أشخاص جراء انهيار ثلجي في النمسا

الوكيل الإخباري-لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح جراء انهيار ثلجي وقع الجمعة في مقاطعة تيرول النمساوية.

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وقال مسؤول في فرق الإنقاذ لوكالة "فرانس برس" إن الضحايا دفنوا تحت الثلج في منطقة تقع على مقربة من الحدود السويسرية.



وأضاف أنه "لسوء الحظ لقي خمسة أشخاص مصرعهم" في الحادث الذي أسفر أيضا عن إصابة امرأة بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى، ولم تتضح في الحال هويات القتلى ولا جنسياتهم.



وكانت هيئات الأرصاد الجوية حضت السكان على توخي الحذر بعدما تساقطت الثلوج بكثافة هذا الأسبوع.



وفي غضون 48 ساعة، سجلت منطقة تيرول وحدها أكثر من 50 انهيارا ثلجيا، وضرب أحد هذه الانهيارات الثلجية منحدرا في سولدن، منتجع التزلج الشهير، مما أدى إلى احتجاز 5 أشخاص تحت الثلوج لكن تم إنقاذهم جميعا، وفقا لفرق الإغاثة.



وفي السنوات الأخيرة، بلغ معدل ضحايا الانهيارات الثلجية في النمسا 20 قتيلا سنويا، وكان الموسمان الأخيران أقل فتكا مما سبقهما لأن جائحة فيروس كورونا خفضت بقوة أعداد المتزلجين.



روسيا اليوم

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