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الثلاثاء، 14-05-2024 08:43 ص

مقتل 5 عسكريين بينهم عقيد في هجوم شمال العراق

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الوكيل الإخباري- قتل عدد من العسكريين، بينهم ضابط برتبة عقيد، إثر هجوم -في وقت متأخر الاثنين- شرق محافظة صلاح الدين بشمال العراق.

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ونعت وزارة الدفاع العراقية -في بيان- العقيد الركن خالد ناجي وساك، وهو آمر الفوج الثاني التابع للواء المشاة رقم 93، وعدداً لم تحدده من مقاتلي الفوج.


وأضافت الوزارة أن هؤلاء العسكريين "استشهدوا الاثنين أثناء تصديهم لهجوم إرهابي على نقطة عسكرية شرقي محافظة صلاح الدين".


ولم يوضح البيان تفاصيل بشأن الجهة المهاجمة ولا عدد العسكريين الذين قتلوا في الهجوم، لكن قناة "السومرية نيوز" الخاصة نقلت عن مصدر أمني قوله إن الهجوم نفذه مسلحون من تنظيم الدولة.


وأضاف المصدر أنه حسب المعلومات الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل 5 عسكريين بينهم العقيد وساك، وإصابة 5 آخرين بجروح، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.


وكذلك، نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين أن ضابطاً و4 جنود عراقيين قتلوا وأصيب 5 آخرون في الهجوم.


ومنذ مطلع عام 2022، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول تنظيم الدولة الذي تلقى الهزيمة في عام 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها صيف 2014.

الجزيرة


 




 

 


 

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