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الأحد، 05-06-2022 10:22 ص

مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني لدونيتسك خلال يوم

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الوكيل الاخباري-  أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية في بيان لها اليوم الأحد أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 62 مرة خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين بينهم طفل.

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وقال البيان إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 62 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي أطلقت ما مجموعه 641 قذيفة مختلفة.

وأكد البيان مصرع 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين، بينهم طفل من مواليد عام 2017.

وأضاف البيان أن القصف ألحق أضرارا بـ 46 مبنى سكنيا في أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك ومدينة غورلوفكا، و14 من مرافق البنية التحتية المدنية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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