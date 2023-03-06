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الإثنين، 06-03-2023 10:02 ص

مقتل 50 مدنيا بمدينة صغيرة في دونيتسك جراء القصف الأوكراني خلال عام

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الوكيل الإخباري- قال دميتري شيفتشينكو، رئيس إدارة مدينة ياسينوفاتايا، في جمهورية دونيتسك الشعبية إن حوالي 50 شخصا قتلوا وأكثر من 170 أصيبوا نتيجة قصف الجيش الأوكراني للمدينة خلال 2022.

وأضاف شيفتشينكو: "في مدينة ياسينوفاتايا أصيب أكثر من 170 شخصا وتوفي نحو 50 العام الماضي.. يعيش في المدينة حاليا ما لا يزيد عن 15 ألف نسمة".

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وتابع شيفتشينكو قائلا: "خلال العام الماضي، دمر جراء القصف أكثر من 2000 منزل في المدينة.. وعلى الرغم من استمرار القصف، فإن السلطات تعيد ترميم المنازل المتضررة بالفعل في نفس الوقت.. نقوم بذلك طوال الوقت وسنواصل القيام بذلك. هناك نسبة كبيرة من المساكن المدمرة، لكن بالمقابل هنالك نسبة عالية من المنازل التي تم إصلاحها.. نحن نقوم بكل عمليات الترميم والإصلاح.. العدو ينهار، ونحن نتعافى".

وتقع مدينة ياسينوفاتايا على بعد 14 كم شمال وسط دونيتسك وإلى الغرب من ياسينوفاتايا تقع مدينة أفدييفكا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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