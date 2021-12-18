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السبت، 18-12-2021 10:08 ص

مقتل 8 أطفال بانفجار في ليبيا

انفجار


الوكيل الإخباري-أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة مقتل ثمانية أطفال ووقوع إصابات لأشخاص آخرين نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة.

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وقالت وزارة الداخلية الليبية في بيان صباح اليوم السبت إن مديرية أمن الجفارة وردها بلاغ مفاده وقوع انفجار بمنزل عائلة التومي بمنطقة الطويبية مضيفة: "على الفور توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية إلى المكان وتبين أن سبب الانفجار أحد مخلفات الحروب منذ العام 2014 وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين".


ونصحت الوزارة جميع الأفراد بضرورة الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة والتبليغ عنها فورا للجهات المختصة لمنع وقوع مثل هذه المآسي والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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