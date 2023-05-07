مقتل 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين بإطلاق نار جماعي في تكساس

الوكيل الاخباري - قتل 9 أشخاص وجرح 7 آخرون عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي داخل مركز تجاري في تكساس السبت، فيما قتل مسلح لاحقا برصاص الأمن، وذكرت السلطات أن البحث جار عن مسلح ثان كان معه.

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وقال جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار "عثرنا على 7 أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى (...) توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين".



وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام أفراد الشرطة وهم يسارعون إلى إخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.



وأصبح إطلاق النار في الولايات المتحدة أمرا شائعا، حيث بلغ عدد الحوادث من هذا النوع 200 حادث على الأقل هذا العام، وهو أعلى من الرقم المسجل عام 2016.

روسيا اليوم