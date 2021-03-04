مقتل 9 عسكريين في سقوط مروحية تركية جنوبي البلاد.. فيديو

الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بسقوط مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو التركي، جنوب شرقي البلاد.

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وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن مروحية عسكرية تحطمت في منطقة تاتفان في بيتليس، جنوب شرقي تركيا.

ووفقا للمعلومات الأولية، فقد تحطمت الطائرة على سفوح جبل نمرود في منطقة تاتفان الواقعة في ولاية بيتليس التركية.



وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد سقطت المروحية بعد مغادرتها من ولاية بينغول، وقتل 9 أشخاص وجرح 4 آخرون كانوا على متنها.



وفور تلقي خبر سقوط المروحية، توجهت سيارات الإسعاف التركية والأطقم الطبية إلى المنطقة، بالإضافة إلى فرق من الأجهزة الأمنية التركية.





سبوتنيك

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