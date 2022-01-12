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الأربعاء، 12-01-2022 12:56 م

مقديشو تعيد 97 مهاجرا صوماليا من ليبيا إلى بلادهم

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الخارجية الصومالية، الأربعاء، إعادة 97 مهاجرا صوماليا من سجون ليبيا، ضمن برامج الإعادة الطوعية التي تشرف عليه منظمة الهجرة الدولية.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية عبدي سعيد موسى، ضمن مراسم استقباله للمهاجرين في مطار مقديشو.


وقال موسى، إن "إعادة هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 97 شخصا بينهم 5 سيدات، يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة مواطنينا القابعين في سجون دول العالم إلى بلادهم".


وأوضح أن رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو، التقى منتصف ديسمبر/كانون الاول الماضي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية بأنقرة، حيث اتفقا على تعجيل مهمة إعادة المواطنين الصوماليين إلى بلادهم.


وأشار إلى أن هذه الدفعة هي الأولى منذ بدء أزمة كورونا، مشيرا إلى مواصلة الحكومة جهودها لإعادة العالقين في الخارج بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي.
وتعد ليبيا إحدى أهم الوجهات للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، في ظل معاناتهم من أوضاع بلدانهم غير المستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

 

الأناضول

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