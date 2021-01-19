مقطع فيديو تودع به ميلانيا ترامب البيت الأبيض - شاهد

الوكيل الاخباري - حرصت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، على توجيه رسالة وداع مصورة قبل يومين من مغادرتها البيت الأبيض، وذلك بعد خسارة زوجها، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتخابات أمام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

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وأكدت ميلانيا ترامب في بداية رسالتها التي نشرها الموقع الرسمي للبيت الأبيض أنها "نالت أعظم شرف في حياتها بأن تخدم كسيدة أولى للولايات المتحدة، وأنها شعرت بالإلهام من الأمريكيين الرائعين في جميع أنحاء البلاد الذين يرقون بمجتمعاتنا من خلال لطفهم وشجاعتهم وخيرهم".

بعدها وجهت الشكر إلى كل العاملين في الخدمة الوطنية قائلة: "أفكر في كل الأشخاص الذين أبهروني بقصصهم الرائعة عن الحب والوطنية والإرادة، وأرى وجوه الجنود الشبان الشجعان الذين أخبروني بفخر كم يحبون خدمة هذا البلد، وإلى كل فرد في الخدمة ولعائلاتنا العسكرية الرائعة: أنتم أبطال، وستظلون دائما في أفكاري، إنني أفكر في جميع أعضاء إنفاذ القانون الذين يحيوننا أينما ذهبنا وفي كل ساعة من كل يوم يقفون في الحراسة للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة، ونحن ندين لهم إلى الأبد".



وتطرقت ميلانيا ترامب بعد ذلك إلى زياراتها الميدانية والمجتمعية، قائلة: "لقد تأثرت بأطفال زرتهم في المستشفيات ومراكز الرعاية البديلة، حتى أثناء محاربة الأمراض الصعبة أو مواجهة التحديات، فإنهم يجلبون مثل هذه البهجة لكل شخص يقابلونه، إنني أتذكر الأمهات اللواتي قاومن مرض إدمان المواد الأفيونية وتغلبن على صعوبات لا تصدق من أجل حب أطفالهن، عندما أفكر في هذه التجارب الهادفة أشعر بالتواضع لأنني أتيحت لي الفرصة لتمثيل أمة بهذا النوع والكرم".



كما شكرت مقدمي الرعاية الصحية خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد: "مع استمرار العالم في مواجهة جائحة (كوفيد-19)، أود أن أشكر جميع الممرضات والأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية وعمال التصنيع وسائقي الشاحنات وغيرهم الكثير ممن يعملون لإنقاذ الأرواح، إننا نحزن على العائلات التي فقدت أحباءها بسبب الوباء، كل حياة ثمينة، وأطلب من جميع الأمريكيين توخي الحذر والحس السليم لحماية الضعفاء حيث يتم الآن تسليم ملايين اللقاحات، وفي خضم هذه الأزمة رأينا أفضل ما في أمريكا يتألق، إذ قام الطلاب بعمل بطاقات بريدية وتسليم مواد البقالة لكبار السن لدينا، وعمل المعلمون مرتين بجد للحفاظ على تعلم أطفالنا، واجتمعت العائلات لتقديم الوجبات والإمدادات والراحة والصداقة لمن هم بحاجة إليها. كن شغوفا في كل ما تفعله ولكن تذكر دائما أن العنف ليس هو الحل أبدا ولن يتم تبريره أبدا".

ولم تنسى ميلانيا ترامب الحديث عن مبادرتها "Be Best" لمحاربة التنمر بين الأطفال قائلة: "عندما جئت إلى البيت الأبيض فكرت في المسؤولية التي شعرت بها دائما كأم لتشجيع وإعطاء القوة وتعليم قيم اللطف. من واجبنا كبالغين وآباء ضمان حصول الأطفال على أفضل الفرص لعيش حياة صحية، وكان شغفي بمساعدة الأطفال على النجاح هو الدافع وراء مبادرتي السياسية بصفتي السيدة الأولى، لقد أطلقت "Be Best" للتأكد من أننا كأمريكيين نبذل كل ما في وسعنا لرعاية الجيل القادم".



وتابعت: "ركزت "Be Best" على 3 ركائز: الرفاهية والسلامة على الإنترنت وإساءة استخدام المواد الأفيونية، وفي بضع سنوات قصيرة قمت برفع مستوى الوعي حول كيفية الحفاظ على أمان الأطفال على الإنترنت؛ لقد أحرزنا تقدما مذهلا بشأن وباء المخدرات في بلادنا وكيف يؤثر على حياة الأطفال حديثي الولادة والأسر، وأعطينا صوتا لأطفالنا الأكثر ضعفا في نظام الرعاية بالتبني".



وكانت تقارير أمريكية كشفت، الخميس الماضي، أن ميلانيا ترامب لم تلتق جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وذلك مع اقتراب يوم تنصيبه كرئيس جديد للولايات المتحدة.

سبوتنيك

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