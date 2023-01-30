مكارثي يبحث مع بايدن كيفية تجنيب أمريكا التخلّف عن سداد ديونها

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي أنه سيبحث الأربعاء المقبل مع الرئيس جو بايدن في كيفية تجنيب الولايات المتحدة التخلّف عن سداد ديونها، لكنّه شدّد على وجوب أن يعيد سيّد البيت الأبيض النظر في قراره الرافض خفض الإنفاق مقابل رفع سقف الدين العام.



وقال مكارثي في تصريح لشبكة "سي.بي.اس"، أمس الأحد "أريد أن أجد طريقة معقولة وتنم عن حس بالمسؤولية لرفع سقف الدين العام"، وفي الوقت نفسه ضبط ما وصفه بأنه "إنفاق جامح" للكونغرس.

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المحادثات ستكون الأولى لمكارثي مع بايدن منذ انتخابه رئيسا لمجلس النواب هذا الشهر بعد سيطرة الجمهوريين على الغرفة.



ورفع سقف الدين العام يتيح للحكومة تغطية النفقات وهو تدبير روتيني في أغلب الأحيان.



لكن أعضاء في الغالبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب يهدّدون بعدم المصادقة على التدبير الذي يرفع سقف الدين العام المحدّد حاليا عند 31,4 تريليون دولار.



وسبق أن أعلن بايدن أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض.

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