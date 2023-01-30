الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حول المشمولين بصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

السماح لحاملي بطاقة هيا بدخول قطر حتى عام 2024

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثالث

56 قتيلا و 70 مصابا بانفجار مسجد في باكستان

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة عيد ميلاد الملك

حملة تفتيشية على مطاعم في اربد واغلاق مطعم خالف الشروط الصحية

الأمير فيصل بن الحسين يهنئ الملك بعيد ميلاده الـ 61

سلطة البترا: خطة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة

مع انتهاء المربعانية: شح الامطار يثير مخاوف المزارعين ويهدد السدود

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تعلن عن فرصة تدريب وتشغيل

الإثنين، 30-01-2023 01:52 م

مكارثي يبحث مع بايدن كيفية تجنيب أمريكا التخلّف عن سداد ديونها

image - 2023-01-30T134956.440


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي أنه سيبحث الأربعاء المقبل مع الرئيس جو بايدن في كيفية تجنيب الولايات المتحدة التخلّف عن سداد ديونها، لكنّه شدّد على وجوب أن يعيد سيّد البيت الأبيض النظر في قراره الرافض خفض الإنفاق مقابل رفع سقف الدين العام.

وقال مكارثي في تصريح لشبكة "سي.بي.اس"، أمس الأحد "أريد أن أجد طريقة معقولة وتنم عن حس بالمسؤولية لرفع سقف الدين العام"، وفي الوقت نفسه ضبط ما وصفه بأنه "إنفاق جامح" للكونغرس.

اضافة اعلان


المحادثات ستكون الأولى لمكارثي مع بايدن منذ انتخابه رئيسا لمجلس النواب هذا الشهر بعد سيطرة الجمهوريين على الغرفة.


ورفع سقف الدين العام يتيح للحكومة تغطية النفقات وهو تدبير روتيني في أغلب الأحيان.


لكن أعضاء في الغالبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب يهدّدون بعدم المصادقة على التدبير الذي يرفع سقف الدين العام المحدّد حاليا عند 31,4 تريليون دولار.


وسبق أن أعلن بايدن أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_193cb8cfb1748469d74bbbe41af5eaf8

السماح لحاملي بطاقة هيا بدخول قطر حتى عام 2024

o4869cgq

56 قتيلا و 70 مصابا بانفجار مسجد في باكستان

Doc-P-421823-637892637055824662-1

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأوكرانية

aa88c7e6-39c2-40b4-9e04-3e1868558e92

اجتماع فرنسي أسترالي في باريس لإعادة بناء الروابط بعد أزمة الغواصات

63d76f634c59b7260f753607

عمدة موسكو: العاصمة الروسية تتحول إلى مدينة صديقة للبيئة

63d782954c59b730816aaada

لماذا لا تقطع روسيا علاقاتها مع بولندا ودول البلطيق.. لافروف يجيب

أخبار متعلقة
image - 2023-01-22T090232.929

العثور على 6 وثائق سرّية إضافية خلال تفتيش منزل بايدن

دبابة أبرامز الأميركية- (أرشيفية)

الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا لأسباب فنية

image - 2023-01-05T115801.740

بايدن يعتزم القيام بأولى زياراته للحدود مع المكسيك

900x450_uploads,2023,01,04,f3e63ac038

الجمهوريون يخفقون في انتخاب رئيس لمجلس النواب الأمريكي

image - 2023-01-04T084808.708

بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني الأسبوع المقبل

image - 2023-01-03T110206.382

الكونغرس الأمريكي يعقد أولى جلساته اليوم عقب الانتخابات الأخيرة