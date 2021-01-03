مكتشف فيروس إيبولا يتحدث عن سبب انتشار الفيروسات في العالم

الوكيل الإخباري - حذر العالم الميكروبيولوجي من جمهورية الكونغو الديمقراطية البروفيسور جان جاك مويمبي تامفوم، من احتمال ظهور أمراض قاتلة جديدة.



وأضاف العالم المعروف باكتشافه لفيروس إيبولا، في مقابلة مع قناة CNN، أن التهديد يأتي من قطع الأشجار وإزالة الغابات، مما يؤدي إلى زيادة احتكاك الإنسان مع العوامل المختلفة المثيرة والمسببة للأمراض.

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ولم يستبعد الاختصاصي ظهور عدوى تنتشر بالسرعة التي ينتشر بها كوفيد-19، وتتمتع بقدرة على القتل مثل إيبولا المميتة.





وقال البروفيسور، إن ذلك قد يؤدي إلى انتشار "وباء كبير شامل" في المستقبل.



واختتم العالِم حديثه قائلا: "إننا نعيش في عالم ستظهر فيه مسببات للأمراض الجديدة. وهذا ما يشكل تهديدا للبشرية".



ساعد جان جاك مويمبي تامفوم، في الكشف عن فيروس إيبولا في عام 1976، وكان أول من أخذ عينات الدم من ضحايا المرض.

المصدر : روسيا اليوم

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