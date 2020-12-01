ملامح عدم استقرار تثيرها الصين بعد اعلان بناء سدّ ضخم في التبت

الوكيل الاخباري - يثير مشروع بناء الصين سدا كبيرا لإنتاج الطاقة الكهرومائية على نهر براهمابوترا في التبت، ابتداء من العام المقبل، قلق كل من الهند وبنغلاديش رغم طمأنة بكين لهما.

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وتولي الدولتان الجارتان اهتماما بالغا بتطورات المشروع، الذي يدخل في إطار الخطة الخماسية الصينية الـ 14، والذي أعلنه رسميا مدير الشركة الصينية لإنجاز هياكل الطاقة، يان تشي يونغ، أول أمس الأحد، في صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية بقوله إن بلاده "ستنجز مرفقا كهرومائيا في مجرى نهر يارلونغ زانغبو من أجل الحفاظ على الموارد المائية والأمن الداخلي".

المصدر - البيان



