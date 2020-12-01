الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

تعليق الدوام في مبنى وزارة الإدارة المحلية ودائرة تنظيم المدن والقرى غداً

الضمان: تعليق دوام إدارة فرعي ضمان العقبة وعجلون حتى مساء الثلاثاء

شاهد بالفيديو القبض على اخطر مجرم بعمان

الأردن يدين هدم الاحتلال لدرج المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

6000 مطعم معروض للبيع في الأردن

12 وفاة و232 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وزارة البيئة تتوقف عن استقبال المراجعين الثلاثاء

مطالبة بإلغاء حظر يوم الجمعة والحظر الجزئي وفتح جميع القطاعات

60 مليون دينار لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا بالاردن

الثلاثاء، 01-12-2020 01:08 ص

ملامح عدم استقرار تثيرها الصين بعد اعلان بناء سدّ ضخم في التبت

image


الوكيل الاخباري - يثير مشروع بناء الصين سدا كبيرا لإنتاج الطاقة الكهرومائية على نهر براهمابوترا في التبت، ابتداء من العام المقبل، قلق كل من الهند وبنغلاديش رغم طمأنة بكين لهما.

اضافة اعلان

وتولي الدولتان الجارتان اهتماما بالغا بتطورات المشروع، الذي يدخل في إطار الخطة الخماسية الصينية الـ 14، والذي أعلنه رسميا مدير الشركة الصينية لإنجاز هياكل الطاقة، يان تشي يونغ، أول أمس الأحد، في صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية بقوله إن بلاده "ستنجز مرفقا كهرومائيا في مجرى نهر يارلونغ زانغبو من أجل الحفاظ على الموارد المائية والأمن الداخلي". 

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20180705015307

هزة أرضية بقوة 6.2 في المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين

2020_11_25_22_38_6_298

بايدن يجري اتصالات مع عدد من القادة والأمين العام للأمم المتحدة

5fc56b7b4236047bc5043dd2

رسمياً ... بايدن يحسم اصوات ولاية ويسكونسن لصالحه

5fc503b04c59b7377b3abf81

ترامب: أقاتل من أجل 74 مليون شخص وبطاقة اقتراع تم التخلص منها

5fc4e3804c59b733343e0b40

رئيس وزراء إثيوبيا يكشف عن مهمة سرية خطيرة

ترامي

آخر معارك إدارة ترامب في المحكمة الأمريكية العليا

أخبار متعلقة
صين

الصين تدين اغتيال فخري زادة

بايدن

خبير أمريكي يضع تصورا للطريقة التي سيتعامل بها بايدن مع الصين

بايدن

بايدن يكشف عن خططه القادمة

5fb8acd14c59b749c64c5fd1

مفاوضات بين الولايات المتحدة وتايوان حول تعزيز العلاقات الاقتصادية

صين

تقرير: ترامب يعتزم اتخاذ سلسلة إجراءات قاسية ضد الصين

20170501_1493650706-105884

الصين تطلق قمرا صناعيا للاتصالات