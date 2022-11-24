ملايين الأوكرانيين لا يزالون غارقين في الظلام والبرد

الوكيل الإخباري - انقطع، اليوم الخميس التيار الكهربائي والمياه عن مناطق أوكرانية عدة، بينها العاصمة كييف، غداة ضربات روسية جديدة كثيفة استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية، بعد تسعة أشهر على بدء الغزو.



ويمضي ملايين الأوكرانيين نهار الخميس من دون كهرباء وفي ظلّ البرد، لكن السلطات تأمل في تحسن الوضع قبل حلول الليل.

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وأُعيد وصل المحطات النووية الثلاث التي تسيطر عليها كييف بالشبكة بعدما فُصلت جرّاء ضربات روسية، على أن تتمكن هذه المحطات مساءً من جديد من توفير الكهرباء للمنازل المحرومة من التيار ولأنظمة توزيع المياه.



والمحطات النووية المعنية هي محطة خميلنيتسكي وريفني (غرب) ومحطة بيفدينوكراينسك (جنوب)، وقد فُصلت عن الشبكة بعدما استهدفت ضربات روسية منشآت للطاقة الأوكرانية.



وقال وزير الطاقة الأوكرانية غيرمان غالوشتشنكو في بيان "إذا لم تحصل ضربات جديدة، سنتمكّن من تقليص نقص (الكهرباء) في نظام الطاقة بحلول نهاية اليوم".



وأكّد أن "الوضع صعب عموما" في أوكرانيا، لكن في بعض المناطق "زاد الإمداد بالكهرباء بالفعل"، مشيرًا إلى أن "البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوكرانيا" أُعيد توصيلها بالشبكة.

البيان