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الثلاثاء، 24-11-2020 02:25 م

ملثمون يحاولون اغتيال نائب في البرلمان المصري

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الوكيل الاخباري-  أطلق مجهولون النيران على نائب ومرشح في الدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وإطسا، بمحافظة الفيوم في مصر، ما أسفر عن إصابته و إصابة نجل شقيقه، ونقلا إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار على أحمد مصطفى عبد الواحد، وشهرته أحمد الفرجاني، عضو مجلس النواب، المرشح الذي ينافس في جولة الإعادة بالدائرة الثالثة، ومقرها مركزي طامية وسنورس، خلال عودته إلى منزله، وإصابته و إصابة نجل شقيقه، ونقلهما إلى مستشفى خاص.

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وتبين من التحريات الأولية إطلاق ملثمين النيران على النائب أمام منزله بسراي كوم أوشيم، بعد عودته من متابعة عملية التصويت، وإصابة نجل شقيقه الذي كان برفقته.


وكشفت التحريات أن النائب أصيب بحالة إغماء، نتيجة اصطدام السيارة الخاصة به في شجرة ضخمة، خلال محاولة هروبه من مطلقي النيران، ونقل شقيقه إلى مستشفى الحياة بالفيوم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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