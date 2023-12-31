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ملكة الدنمارك مارغريت الثانية تعلن تنحيها عن العرش

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اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال وسط خانيونس

الأحد، 31-12-2023 09:55 م

ملكة الدنمارك مارغريت الثانية تعلن تنحيها عن العرش

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الوكيل الاخباري - أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، أنها تعتزم التنازل عن العرش لتفسح الطريق أمام ابنها ولي العهد الأمير فريدريك.

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وجاء إعلان الملكة خلال خطابها بمناسبة العام الجديد أنها تعتزم التخلي عن العرش في 14 يناير المقبل، والذي يوافق الذكرى الثانية والخمسين لاعتلائها العرش في سن الحادية والثلاثين بعد وفاة والدها الملك فردريك التاسع.


أكدت رئيس الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن القرار في بيان صحفي أشادت فيه بالملكة (83 عاما) وقدمت "شكرا صادقا لصاحبة الجلالة الملكة على تفانيها مدى الحياة وجهودها الدؤوبة من أجل المملكة".


 




 

 


 

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