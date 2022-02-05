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السبت، 05-02-2022 07:38 م

ملكة بريطانيا تدشن احتفالات العيد السبعين لجلوسها على العرش

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الوكيل الاخباري - دشنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم السبت، الاحتفالات بالعيد السبعين لجلوسها على العرش بدعوة مجموعات من المجتمع المحلي إلى قصر ساندرينجهام، مقر إقامتها في شرق إنجلترا.

وقال القصر الملكي البريطاني، في بيان له، اليوم السبت، إن "الملكة أقامت حفل استقبال لأعضاء من المجتمع المحلي ومجموعات من المتطوّعين في قصر ساندرينغهام عشية يوم اعتلائها العرش، بالذكرى السبعين لحكم جلالتها".

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