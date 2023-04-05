الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 05-04-2023 09:39 ص

ملك البحرين: هذا أستاذي!

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الوكيل الإخباري- أشاد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بالدكتور علي بن محمد فخرو، قائلا إنه "أستاذي وتعلمت منه الكثير". فمن هو هو الدكتور فخرو؟

وفي إطار لقاءات الملك مع المواطنين في شهر رمضان، التقى بأهالي المحافظة الشمالية، وقال: "الدكتور علي لا يحتاج إلى تعريف بالنسبة لي هذا استاذي تعلمت منه الكثير، كان صبورا، وبدأنا بدايات متواضعة في الدولة من أيام مجلس الدولة وكان دائما متفائلا، والمؤمن يجب أن يكون متفائلا ونحن من مدرسة التفاؤل والسبب هو أنتم.. أخلاق البحرين وأهل البحرين تدفع الإنسان إلى التفاؤل والإنجاز.. شكرا على الزيارة وكل عام وأنت بخير".

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وفخرو هو طبيب وأديب وسياسي شغل العديد من المناصب في البحرين ومنها منصبي وزير الصحة في الفترة من 1971 وحتى 1982، ووزير التربية والتعليم في الفترة من 1982 وحتى 1995. وأيضا سفير لمملكة البحرين في فرنسا، بلجيكا، اسبانيا، وسويسرا، ولدي اليونسكو.

ورئيس جمعية الهلال الأحمر البحريني سابقا، وعضو سابق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، وعضو سابق للمكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة دراسات الوحدة العربية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة دراسات فلسطينية. وعضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية المكتوبة والمرئية في دبييشغل حاليا عضو اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط بالبنك الدولي، وعضو في لجنة الخبراء لليونسكو حول التربية للجميع، عضو في مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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