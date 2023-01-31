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الثلاثاء، 31-01-2023 09:13 ص

ملك البحرين يؤكد أهمية حل القضايا العالقة مع قطر

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الوكيل الاخباري- أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة "أهمية حل القضايا والمسائل العالقة كافة" بين بلاده وقطر، "بما يحافظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي وأمن المنطقة واستقرارها".

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وحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فقد شدد الملك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على "أهمية الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي وبيان قمة العلا، ومواصلة تنسيق مواقف دول المجلس في المحافل الدولية كافة"

كما أكد الملك حمد بن عيسى "أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة بين المنامة والدوحة، بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون، وأمن المنطقة واستقرارها".

وكان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أجرى الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذلك بعدما حضر أمير قطر وملك البحرين قمة سداسية استضافها رئيس الإمارات في أبوظبي وحضرها أيضا قادة عمان والأردن ومصر.

كما حضر أمير قطر وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سباق "فورمولا إي الدرعية 2023" في السعودية، في 27 من الشهرالجاري.

وفي يناير 2021، أنهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة لقطر استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام لقطر، لكن لم تجرِ أي مناقشات ثنائية بين الدوحة والمنامة منذ ذلك الحين لحل الخلافات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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