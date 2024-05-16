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الخميس، 16-05-2024 02:26 م

ملك البحرين يدعو لمؤتمر دولي للسلام والاعتراف بفلسطين

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الوكيل الاخباري- شدد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على أن إحلال السلام النهائي والعادل هو خيار لا بديل عنه "إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية في معركة السلام".

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قال "في ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إنكار لحقوقه المشروعة تزداد الحاجة لبلورة موقف عربي ودولي مشترك وعاجل يعتمد طريقة تحاول وتضامن جماعي لوقف نزف الحروب وإحلال السلام النهائي والعادل كخيار لا بديل عنه إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية في معركة السلام.

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وأضاف "قيام الدول الفلسطينية المستقلة سيأتي بالخير على الدول العربية، سبيلنا إلى ذلك نهج الحوار السياسي الجد وهو ما نأمل رؤيته قريبا في أرجاء عالمنا العربي لاعتماد السلام النهائي خيارا لا بديل عنه".


وتتقدم البحرين بعدد من المبادرات للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة من بينها الدعوة لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط والاعتراف بدولة فلسطين.


وأشار إلى ان "نجاحنا في التقدم الحضاري مرتبط بقوة إيماننا واستمرار سعينا لتحظى شعوب المنطقة بأجواء السلام الدائم ، وتعزيز حقوق الإنسان وحماية حرياته آملين أن نصل بما يسهم لإعادة التأسيس لحاضر مزدهر ومستقبل مشرق تستحقه أجيالنا القادمة".


 




 

 


 

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