الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 03:23 م

بحسب ما نشرته "وكالة الأنباء البحرينية"

ملك البحرين يصدر مرسوما هاما

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ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة


الوكيل الإخباري - صدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا جديدا بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم.

وبحسب ما نشرته "وكالة الأنباء البحرينية"، اليوم الأحد، جاء في المرسوم عدد 85 لسنة 2020 التالي:

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المادة الأولى:
يُعاد تنظيم وزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:
وزير التربية والتعليم، ويتبعه:
أولا: المدير العام لصرح الميثاق الوطني.
ثانيا: إدارة الاتصال.
ثالثا: مدير عام شؤون المدارس، ويتبعه:
1- الوكيل المساعد للخدمات التعليمية، وتتبعه:
أ‌- إدارة الخدمات الطلابية.
ب‌- إدارة الشراكة المجتمعية.
ج- إدارة التربية الرياضية.
2- الوكيل المساعد للتعليم، وتتبعه:
أ‌- إدارة العمليات التعليمية المنطقة (1).
ب‌- إدارة العمليات التعليمية المنطقة (2).
ج‌- إدارة العمليات التعليمية المنطقة (3).
د‌- إدارة العمليات التعليمية المنطقة (4).
رابعا: وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء، ويتبعه:
1- الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وتتبعه:
أ‌- إدارة الموارد البشرية.
ب‌- إدارة الموارد المالية.
ج‌- إدارة تقييم المخاطر والشؤون القانونية.
د‌- إدارة الخدمات.
ه- إدارة نظم المعلومات.
2- الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم، وتتبعه:
أ‌- إدارة سياسات وتطوير المناهج.
ب‌- إدارة سياسات وتطوير التعليم.
3- الوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء، وتتبعه:
أ‌- إدارة التخطيط الاستراتيجي.
ب‌- إدارة التقييم والأداء.
ج‌- إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة.
د‌- إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر.
4- مدير عام معهد البحرين للتدريب، وتتبعه:
أ‌- إدارة شؤون المتدربين.
ب‌- إدارة شؤون التدريب للهندسة والعلوم.
ج‌- إدارة شؤون التدريب لإدارة الأعمال والفنون.
المادة الثانية:
يُلغى المرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم.
المادة الثالثة:
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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