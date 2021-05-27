ملك السعودية وولي عهده يهنئان إثيوبيا

الوكيل الإخباري- بعث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة، لرئيسة جمهورية إثيوبيا، سهلي ورق زودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.



وأعرب العاهل السعودي، في برقية التهنئة التي أرسلها لرئيسة إثيوبيا عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق اطراد التقدم والازدهار".

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كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة من جانبه لرئيسة إثيوبيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها عبر فيها عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بكامل الصحة والسعادة لفخامتها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار".



المصدر- روسيا اليوم