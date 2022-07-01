السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الجمعة، 01-07-2022 05:52 م

ممرضة جزائرية تنضم إلى قائمة النساء العربيات المقتولات - تفاصيل

567786-1103328837


الوكيل الإخباري - استيقظت الجزائر اليوم الجمعة على وقع اعتداء إجرامي استهدف ممرضتين بمستشفى "بني مسوس" الحكومي، توفيت إحداهما في مكان الطعن بينما نجت الأخرى بأعجوبة على الرغم من تلقيها طعنات عدة، لكن الغريب أن الحادثة جاءت تكملة لسلسلة جرائم كانت النساء عرضة لها في عدد من الدول العربية.

بخطوات وداع متكرر على غير العادة، ونظرات تخفي وراءها أحاسيس مجهولة، غادرت الممرضة بيتها العائلي وهي تنظر إلى والدتها التي رافقتها بأعينها، وهي في طريقها إلى عملها "الإنساني" بالمستشفى الذي لا يبعد إلا بعض الأمتار، هكذا روت الأم الساعات الأخيرة من عمر ابنتها الممرضة زهرة.

وغدر شاب يحمل سلاحاً أبيض بممرضتين كانتا بالقرب من مستشفى "بني مسوس"، ليقتل الأولى فاطمة الزهراء بن شيخة (32 سنة)، تعمل بمصلحة الغدد والسكري، ويصيب زميلتها صابرينا الشامي (29 سنة)، العاملة بمصلحة أمراض الكلى، وفر المجرم إلى وجهة مجهولة تاركاً الضحيتين تتخبطان في بركة من الدماء وسط ذهول المارة.

اضافة اعلان


وأحدث الاعتداء صدمة لدى الجزائريين وحالاً من الغضب والخوف وسط عمال المستشفى، وألهب مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، واستدعى تدخل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الذي توجه مباشرة إلى مستشفى "بني مسوس"، للتضامن مع أهل الضحيتين، كونهما زميلتين في القطاع، و ليعرج على مصلحة الاستعجالات لتفقد حال الممرضة الجريحة.

وحسب ما تم تداوله، فإن أسباب الاعتداء لم تستقر على رأي، واختلفت بين السرقة وتصفية حسابات، في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية التي أعلنت إلقاء القبض على المشتبه فيه.

وقال بيان للأمن، إنه مباشرة بعد فتح تحقيق تحت إشراف النيابة المتخصصة، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف المشتبه فيه (31 سنة)، ويقطن بالجزائر العاصمة، مع استرجاع أداة الجريمة، ووفق التحريات الأولية المستقاة من تصريحات الضحية الناجية، فإن عملية الاعتداء تمت أثناء توجه الضحيتين من مقر سكنهما إلى مكان عملهما بالمستشفى الجامعي "بني مسوس"، إذ، من دون سابق إنذار، قام الفاعل بالتهجم عليهما بواسطة سلاح أبيض، ليلوذ بعدها مباشرة بالفرار.

وأمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة "بئر مراد رايس"، بالجزائر العاصمة، بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت، ووجهت له تهم تتمثل في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، و جناية الضرب والجرح العمد المفضي إلى الوفاة. ( اندبندنت عربية)




 




 

 


 

إقرأ ايضا
155-144814-russia-ukraine-snake-island_700x400

الجيش الأوكراني يتهم الروس بإطلاق قنابل فسفورية على جزيرة الثعبان

709384

روسيا تعلن انسحابها من اتفاقيات مجلس أوروبا

209447

أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور 30% في تركيا

_104700556_34b677cc-13e2-4b15-83ef-df4df77cdb4d

أسانج يستأنف قرار الحكومة البريطانية تسليمه للولايات المتحدة

615c878942360416850cce09

ميقاتي يناشد وزراء الخارجية العرب للوقوف بجانب لبنان

5444Image1

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بلا جدول أعمال محدد

أخبار متعلقة
اللاجئين-1

الاتحاد الأوروبي يجري تعديلات في ميثاق الهجرة واللجوء

625be08b423604405f0571a3

إيران.. ثمانية رجال أدينوا بالسرقة يواجهون بتر أصابعهم

61f24f95-c3rjteqwqaadmd6

ارتفاع حاد بعدد الضحايا المهاجرين واللاجئين عبر المتوسط إلى أوروبا