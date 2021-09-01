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الأربعاء، 01-09-2021 01:44 م

مناطق عراقية مهددة بنقص خطير في الكهرباء

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الأربعاء، إن امدادات الغاز الإيرانية للمنطقتين الوسطى والجنوبية انخفضت من 49 مليونا إلى ثلاثة ملايين متر مكعب يوما ما يهدد بنقص خطير للكهرباء.

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وذكرت الوزارة في بيان أن خفض إمدادات الكهرباء الإيرانية أدى لفقد شبكة الكهرباء الوطنية نحو 5500 ميغاواط.

وقالت الوزارة إنها على اتصال بوزارة الطاقة الإيرانية وبالسفارة الإيرانية في بغداد لتوضيح أسباب الخفض.

ومددت واشنطن مرارا لمدة 90 أو 120 يوما إعفاءات من العقوبات للسماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط الإيراني ومنعت الدول من شراء منتجات طاقة من إيران.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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