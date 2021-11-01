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الإثنين، 01-11-2021 03:13 م

مناورات مفاجئة لقوات الاحتياط في جيش الإحتلال الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري-أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه بدأ صباح اليوم امتحان هيئة الأركان المفاجئ لفحص كفاءة وجاهزية قوات الاحتياط في القيادة الشمالية.

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وقال المتحدث بإسم جيش الإحتلال : "بدأ صباح اليوم امتحان هيئة الأركان المفاجئ لفحص كفاءة وجاهزية قوات الاحتياط في القيادة الشمالية".


ولفت البيان إلى أنه "خلال المناورة سيتم إجراء اتصالات وإرسال رسائل نصية لاستدعاء جنود الاحتياط ومتابعة الاندماج في وحداتهم، وستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية في الشمال".

 

روسيا اليوم

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