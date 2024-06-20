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الخميس، 20-06-2024 06:53 م

منخفض الهند الموسمي يضرب دولة عربية.. وتحذيرات للسكان

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الوكيل الإخباري - كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال الأيام الجارية مع حلول فصل الصيف رسميا.

ويتمركز هذا المنخفض في جنوب آسيا ويمتد إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط، وقبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية، فإنها تمر عبر البحر المتوسط وتحمل معها المزيد من الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بالحرارة الشديدة.

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وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الإحساس بارتفاع الحرارة يكون أكثر في فصل الصيف بسبب زيادة نسب الرطوبة، نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض الهند الموسمي.


وبدأ اليوم الخميس 20 يونيو، فصل الصيف فلكيًا لعام 2024 في مصر ونصف الكرة الشمالي. ويتميز فصل الصيف بطول ساعات النهار وقصر ساعات الليل خلال العام، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان. ويمتد فصل الصيف لمدة قرابة ثلاثة أشهر، مما يجعله فترة حيوية لأنشطة مختلفة في الطبيعة والحياة اليومية.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا في معظم مناطق البلاد، وحارًا على السواحل الشمالية، بينما سيكون مائلًا للحرارة ليلاً على معظم الأنحاء.


وأوضحت الأرصاد في بيانها بشأن طقس أول أيام الصيف، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا، حيث من المتوقع أن تتراوح زيادة درجات الحرارة في شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى بين درجتين إلى 3 درجات مئوية.


وفي فصل الصيف، تتميز الأجواء بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، على الرغم من أن درجات الحرارة قد تسجل أعلى معدلاتها في فصل الربيع بسبب تأثر المنطقة بكتل هوائية صحراوية جافة في ذلك الوقت.

 

RT

 




 

 


 

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