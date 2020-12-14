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الإثنين، 14-12-2020 03:28 م

بحسب الأقمار الصناعية

منخفض جديد يتجه نحو مصر

منخفض
من المصدر


الوكيل الإخباري - كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود منخفض سطحي على البحر المتوسط يتحرك شرقا نحو غرب البلاد.

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ويشهد اليوم الإثنين، في مصر انخفاض 5 درجات في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا المنخفض يسحب كتلة باردة من إمداد المرتفع السيبيري ليساعد على تعمقه ونموه خلال الفترة القادمة، حيث تبدأ الأمطار الغزيرة مع نهاية اليوم على السواحل الغربية، مع استمرار رياح غربية مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة والدلتا، وتكون فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة خلال اليوم.


 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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