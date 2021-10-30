مندوب الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة يمزق تقريرا يدين الاحتلال

الوكيل الإخباري- أقدم مندوب الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان أمس الجمعة، على تمزيق تقرير لمجلس حقوق الإنسان، يدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، بدعوى أنه "منحاز".

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و قدمت رئيسة المجلس التابع للأمم المتحدة نزهة شميم خان، تقريرها السنوي للأعضاء، خلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأدان التقرير، "جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة".

وقال إردان خلال الجلسة: "منذ إنشاء هذا المجلس قبل 15 عاما، وهو يوجه اللوم والإدانة إلينا، ليس 10 مرات مثل إيران، أو 35 مرة مثل سوريا، بل 95 مرة (يقصد 95 قرارا للمجلس يدين الاحتلال الإسرائيلي)".



وختم مندوب الاحتلال الإسرائيلي قائلا: "المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو في سلة المهملات، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه"، ليقوم بتمزيق التقرير أمام أنظار الحاضرين.

المصدر: الأناضول