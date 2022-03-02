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الأربعاء، 02-03-2022 07:50 ص

مندوب بوليفيا: الغرب يتحمل جزءا من المسؤولية عن النزاع في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قال مندوب بوليفيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دييغو باري، إن الناتو يهدد أمن الدول الأخرى، ولذلك تتحمل الدول الغربية جزءا من المسؤولية عن النزاع الجاري في أوكرانيا.

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ونقلت صحيفة "Página Siete"، أمس الثلاثاء، عن تصريح أدلى به باري في الجولة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب الإشارة إلى أن المسؤولية عن النزاع الذي تشهده البشرية كلها، تتحملها ليس الدولة التي أطلقت العملية العسكرية من جانب واحد فحسب، بل والدول الغربية التي تعرض للخطر أمن وسلامة الدول الأخرى بوساطة الناتو، وهي تستخدم الدول الوسطاء التي تدعم الطموحات التوسعية لهذه الدول الغربية وتهدد أمن جيرانها".


وأضاف: "اليوم نشهد بدهشة المقاييس المزدوجة لعدد من الدول الكبرى التي تسعى للسلام من جانب وتحرض على المواجهة من جانب آخر".


وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في اوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.


وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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