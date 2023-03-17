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الجمعة، 17-03-2023 11:25 م

منذ 26 عاما.. أول وزيرة ألمانية تزور تايوان

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الوكيل الإخباري - أعلن ناطق باسم وزيرة البحوث الألمانية بيتينا ستارك فاتزينغر أن الأخيرة ستقوم برحلة إلى تايوان الأسبوع المقبل، في أول زيارة للبلاد لعضو في الحكومة الألمانية منذ 26 عاما.

وخلال مؤتمر صحفي دوري، أوضح الناطق مارتن كلاينماس أن رحلة الوزيرة التي تستغرق يومين تهدف إلى "تعزيز وتوسيع التعاون مع تايوان في مجالات العلوم والبحث والتعليم"، لافتا إلى "زيارة تقنية" لبلد هو "رائد عالمي في تطوير وإنتاج أشباه الموصلات".

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وأكد أن برلين وتايبيه لديهما "علاقات وثيقة وجيدة في العديد من المجالات خصوصا في الاقتصاد والثقافة والتعليم"، مشيرا إلى أن ألمانيا تعتبر تايوان "شريكا تجاريا واستثماريا مهما" لها.


وأضاف: "في هذا الصدد، تعد الاتصالات المنتظمة والزيارات المتبادلة لوزراء مسؤولين طبيعية جدا".


وفي 9 يناير الماضي، قام وفد من برلمانيين ألمان ليبراليين بزيارة للجزيرة، ما أثار انتقادات من بكين التي تعارض زيارات البرلمانيين الأجانب وتعتبرها تدخلا في شؤونها الداخلية.

 

RT

 




 

 


 

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