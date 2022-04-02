منصات الكترونية خاصة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية -رابط

الوكيل الإخباري-أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية منصات الكترونية خاصة لخدمة المعتمرين القادمين من خارج السعودية يوم امس الجمعة .

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للدخول الى المنصة الالكترونية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة : انقر هنا

وأوضحت الوزارة عبر تويتر ، طريقة تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد.



