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منصات الكترونية خاصة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية -رابط

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الوكيل الإخباري-أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية منصات الكترونية خاصة لخدمة المعتمرين القادمين من خارج السعودية يوم امس الجمعة   .

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للدخول الى المنصة الالكترونية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة : انقر هنا

 

وأوضحت الوزارة  عبر تويتر ، طريقة تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد.

 


 

 




 

 


 

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