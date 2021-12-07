منصة دونالد ترامب للتواصل الاجتماعي تواجه تحقيقات

الوكيل الإخباري - تواجه منصة التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مشاكل، إذ تحقق وكالتان تنظيميتان أمريكيتان في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPAC التي تخطط لطرح شركة التواصل الاجتماعي الناشئة للرئيس السابق في البورصة.





اضافة اعلان

وقالت شركة DWAC إنها تلقت استفسارات للحصول على معلومات من هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تنظيم الصناعة المالية.





وتهتم لجنة الأوراق المالية والبورصات بالوثائق المتعلقة بالاتصالات بين SPAC ومشروع ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المستندات المتعلقة باجتماعات مجلس إدارة DWAC والسياسات والإجراءات المتعلقة بالتداول وتحديد عناوين البنوك والهواتف والبريد الإلكتروني وهويات بعض المستثمرين ووثائق واتصالات معينة بين DWAC ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا TMTG.



وفي غضون ذلك، تسعى هيئة تنظيم الصناعة المالية إلى الحصول على تفاصيل حول مراجعة التداول التي حدثت قبل إعلان 20 أكتوبر عن اندماج DWAC مع TMTG. ووفقًا للإيداع التنظيمي لـ DWAC، تمت الاستفسارات في أواخر شهر أكتوبر وأوائل شهر نوفمبر.



وإذا وجدت أي من الوكالتين دليلًا على التعاملات المالية غير الصحيحة في بداية SPAC، فقد يؤدي ذلك إلى إخراج المشروع عن مساره، مما يترك مصير شركة ترامب الإعلامية في خطر.



ويمكن لمساهمي شركة SPAC سحب استثماراتهم في أي وقت قبل طرحها للجمهور. وبينما كان عام 2020 عامًا كبيرًا بالنسبة لصفقات SPAC، خفت حماس المستثمرين في الأشهر الأخيرة بشأن الصفقات.



وفي حالة الموافقة عليها، فإن صفقة SPAC تمنح شركة دونالد ترامب ما يقرب من 300 مليون دولار للحصول على Truth Social، وهي في الأساس نسخة من تويتر، جاهزة للعمل. كما تجعل الشركة عامة مع إدراجها في بورصة ناسداك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

