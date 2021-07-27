منظمات المجتمع المدني في تونس تحذر الرئيس من تمديد الإجراءات الاستثنائية

الوكيل الإخباري- حذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية في تونس، ومنها الاتحاد العام للشغل، اليوم الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد الماضي، لأكثر من شهر.

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وفي بيان دعت المنظمات، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس إلى وضع "خارطة طريق تشاركية" للخروج من الأزمة.



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي أصدر يوم الأحد الماضي، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

المصدر: روسيا اليوم