منظمة الصحة العالمية: يمكن احتواء جدري القرود إذا تحركنا الآن

الوكيل الإخباري - قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية الجمعة، إن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، قائلة إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة.

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وقالت سيلفي برياند مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة :"نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن؛ يمكننا احتواؤه بسهولة".



رُصدت في الأسابيع الأخيرة حالات إصابة بجدري القرود في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد، وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا؛ مما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس.



وضعت وزارة الصحة خطة وطنية لتعريف الحالة المرضية لجدري القرود، وتحديد آلية التحري والإيعاز بتفعيلها والتبليغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها بالجدري على كل المعابر الحدودية وكل القطاعات الطبية الأخرى.

سكاي نيوز