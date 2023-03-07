منظمة: ربع الأطفال بالاتحاد الأوروبي معرضون لخطر الفقر

الوكيل الإخباري - قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الألمانية، إن واحدا من كل أربعة أطفال في دول الاتحاد الأوروبي عرضة لخطر الفقر.

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وحذر تقرير صادر عن المنظمة، نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأطفال الذين دفعوا إلى حافة الفقر ارتفع بمقدار 200 ألف في عام 2021 ليصل إلى 19.6 مليون طفل.



وأوضحت المنظمة أن الزيادة في تكلفة المعيشة وأزمة المناخ وجائحة كوفيد-19 كانت وراء تلك "الزيادة المقلقة".



وأكد مدير التوعية من فقر الأطفال وعدم المساواة الاجتماعية في المنظمة، إيريك جروسهاوس، أن الأرقام "مؤلمة"، وأنه في ألمانيا وحدها، يعيش أكثر من مليوني طفل في فقر.



وتابع أنه "بوجود واحد من بين كل خمسة أطفال في حالة فقر على مستوى البلاد، لا يمكن أن يكون هناك المزيد من الأعذار، يجب على الحكومة الألمانية أخيرا الوفاء بوعودها لمعالجة فقر الأطفال".



وأظهر التقرير أن الأطفال من أصول مهاجرة واللاجئين وطالبي اللجوء والأطفال غير المسجلين وغير المصحوبين بذويهم كانوا من بين الأكثر تضررا.



واستخدم الباحثون مؤشر خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي، الأداة الرئيسية المستخدمة لقياس التقدم نحو هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2030 بشأن الفقر والاستبعاد الاجتماعي في أوروبا.



بترا





