منظومة دفاع جوي تركية تجتاز اختبارات جديدة لأول مرة

الوكيل الاخباري- اجتازت إحدى أهم منظومات الدفاع الجوي التركية، اختبارات جديدة للمرة الأولى.

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وأعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "منظومة الدفاع الجوي التركية (حصار) HISAR-A، نجحت في استهداف وتدمير طائرة اختبار في الجو بشكل تام".



وأوضح دمير أن "الاختبارات على منظومة الدفاع الجوي محلية الصنع HISAR-A تمت بمشاركة خبراء من وزارة الدفاع التركية وشركتي (روكيتسان) و(أسيلسان) للصناعات الدفاعية التركية".



ولفت إلى أن "الاختبارات أثبتت زيادة مدى أداء المنظومة في الارتفاع والبعد، فضلا عن السرعة العالية في إصابة الأهداف الجوية".

المصدر: روسيااليوم