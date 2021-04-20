الثلاثاء 20-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخصاونة يوعز بتشكيل لجنة وزارية لتطوير القطاع العام

السماح بتسجيل الفصل الصيفي وتأجيل دفع الرسوم لطلبة الجامعات

إعادة النظر في آلية تعيين مجالس أمناء الجامعات

تكلفة رحلة العمرة 1200 دينار على الأردني

الأعيان .. إقرار مشاريع عدة قوانين

الزراعة تكشف تطورات الجراد الصحراوي في المملكة

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : سيناريو عيد الفطر قيد الدراسة

الأوقاف : تنفيذ حملة أسبوعية للعناية بالمساجد

النفط يرتفع إلى ذروة ما يزيد عن شهر بفضل الدولار الضعيف

غزة: 21 وفاة و1556 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 20-04-2021 01:24 م

من الذين لا يحق لهم الانتخاب في سوريا؟

607ea9f942360430756e1f0c


الوكيل الاخباري- يحدد قانون الانتخابات السوري عددا من الشروط المطلوب توافرها في الناخب كي يتمكن من الإدلاء بصوته، ويعد الانتخاب والترشح حقا من الحقوق وواجبا حسب دستور البلاد.

وحسب قانون الانتخابات العامة (رقم 5 لعام 2014) فإن "الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها" في القانون و"ذلك بصرف النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي".

اضافة اعلان
 

وحسب المادة الثالثة من القانون فإن ذلك الحق يمارس "بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة"

أما المادة الرابعة من القانون فتقول إن حق الانتخاب أو الاستفتاء يمنح لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لأحكام القانون.

وحسب المادة الخامسة من القانون فإنه يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:

المحجور عليه طيلة مدة الحجر.

المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.

المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

وكانت انتخابات الرئاسة السابقة التي جرت عام 2014 هي أول انتخابات تشهد أكثر من مرشح، على غير ما استقر في البلاد طيلة العقود السابقة التي كانت تشهد وجود مرشح واحد، وكانت الانتخابات توصف بأنها "استفتاء" ولا تحوي سوى خيارين/ إما نعم، أو لا.

ويعرف القانون الجديد الانتخاب والاستفتاء، بأنهما: 

الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.

الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقا لأحكام المادة 116 من الدستور.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
والتر

وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

607e67144236046da34bc294

موسكو تعلق على دعوة رئيس سابق لمنع الروس من دخول أوروبا

زلزال

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

11202015154358951934639

ترامب جاد في ترشحه مجددا للرئاسة

000_Par6575744

وفاة المعارض السوري البارز ميشيل كيلو

تفسير-حلم-الاسد

السلطات السعودية : غرامة قاسية لمربي النمور والاسود داخل المنازل

أخبار متعلقة
9-9

سوريا تحدد الـ26 من آيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

20000000000000000000

إعادة انتخاب إسماعيل جيله رئيسا لجيبوتي

60642bd94236040f8550007b

مجلس الاتحاد الروسي يصادق على قانون يسمح لبوتين بالترشح مجددا للرئاسة

images-5-5

الصين تطلق قمرا صناعيا لرصد الأرض

606419714236043ace5d68cf

بعد حادثة قناة السويس.. جنوح سفينة شحن في نهر 'آرون' ببريطانيا

قائد-1200x675

وفاة قائد عسكري بارز في اليمن بسبب كورونا