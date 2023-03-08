من بينهم الاردن .. تعرف على أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2023

الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان فلكيا العام الجاري يوم الخميس 23 مارس، ليستمر 29 يوما، وسيكون عيد الفطر يوم الجمعة الموافق يوم 21 أبريل.

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وتختلف ساعات الصيام بين دولة وأخرى بحسب مكان تواجدها على الكرة الأرضية، وبالتحديد حسب خطوط الطول والعرض وموقعها من خط الاستواء.

ومن المنتظر أن تشهد دولة جزر القمر أقصر عدد لساعات الصيام، أما الجزائر وتونس فستشهد أطول ساعات الصيام.



وفي ما يأتي متوسط عدد ساعات الصيام في كل دولة:

جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة.

الصومال: نحو 13 ساعة و27 دقيقة.

اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق.



السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق.

موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة.

قطر: نحو 14 ساعة و15 دقيقة.



سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.



لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة.



السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة.



العراق: نحو 15 ساعة

مصر: نحو 15 ساعة.

المغرب: نحو 15 ساعة و25 دقيقة.



ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.

تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.

روسيا اليوم