الخميس 16-05-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: قصف الاحتلال خلف 39 شهيدا خلال 24 ساعة

إغلاق تلفريك عجلون مؤقتا لغايات الصيانة السنوية

الملك يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية في قصر الصخير في البحرين

لافروف: روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى خطة الصين بشأن أوكرانيا

كتائب القسام: فجرنا جرافتين خلف خطوط العدو بجباليا

الدفاع المدني: التعامل مع 1253 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

منظمة دولية: 75% من سكان غزة نزحوا من منازلهم منذ بدء العدوان

من حضر قمة البحرين ومن تغيب عنها من الزعماء العرب؟

الأردن والسعودية يستكملان دراسات خاصة في مشروع الربط الكهربائي بينهما

بمخيم جباليا .. إصابة مسعفَين جراء قصف الاحتلال

الخميس، 16-05-2024 12:26 م

من حضر قمة البحرين ومن تغيب عنها من الزعماء العرب؟

6645c0ad4236043e74271b57


الوكيل الاخباري- انطلقت اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.

اضافة اعلان

 

وستناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وتضم الجامعة العربية 22 دولة، ومنذ بدء القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946، تستضيف المنامة للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة على مستوى القمة (القادة) في دورته العادية الـ33.

ويحضر قمة البحرين كل من: 

الملك عبد الله الثاني.

رئيس فلسطين محمود عباس.

رئيس مصر عبد الفتاح السيسي.
رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.
رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد.
رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.
رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.
رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.
رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.
رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
الرئيس السوري بشار الأسد.

 

ويتغيب عن القمة من الزعماء العرب: 


رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وينوب عنه وزير الخارجية أحمد عطاف


ملك المغرب محمد السادس وينوب عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش


سلطان عمان هيثم بن طارق ويمثل السلطنة نائب رئيس الوزراء أسعد أل سعيد


أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح ويمثله رئيس الوزراءالشيخ  أحمد العبد الله.


رئيس تونس قيس سعيد وينوب عنه وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار.


رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وينوب عنه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6645a11a42360417cb34d8c5

رئيس الوزراء السلوفاكي يخضع لعملية جراحية جديدة

6645d84f4c59b749a61e63e0

لافروف: روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى خطة الصين بشأن أوكرانيا

448247

40 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل

file

انطلاق القمة العربية في البحرين

6645b16c4c59b706d0090798

أبرز الوثائق الموقعة بين موسكو وبكين بعد مباحثات بوتين وشي

6645b3284c59b705c50a6c91

3 قتلى إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية تينيسي الأمريكية

أخبار متعلقة
صورة الرئيس الجديدة.jpg-254f8f38-b28b-45b4-8736-b955bb1c8d97.jpg-17a4f541-b9d4-4178-9c45-411e3471addd

الرئيس الفلسطيني يصل اليوم الى المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية

2173366

البحرين تكشف عن شعار القمة العربية الـ33

662e0dc74c59b725e4443631

وزير الخارجية البحريني يزور دمشق اليوم للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية