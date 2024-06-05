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الأربعاء، 05-06-2024 11:19 ص

من هو مطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت وماذا كتب على سلاحه؟

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الوكيل الإخباري- تعرضت السفارة الأمريكية في بيروت اليوم الأربعاء إلى إطلاق نار على يد 3 مسلحين، قال الجيش اللبناني إنه قبض على أحدهم مصابًا وهو من الجنسية السورية.

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المسلحون الثلاثة مجهولو الهوية حتى اللحظة، لكنهم استعملوا أسلحة خفيفة خلال هجومهم قرابة الساعة الثامنة من صباح اليوم على مدخل السفارة الأمريكية في بلدة عوكر شمال العاصمة اللبنانية بيروت، وفق بيان صادر عن السفارة.


ووفق صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمسلح القتيل، فإن الكتابات الموجودة على عتاده العسكري قد تشير إلى أنه ينتمي إلى "داعش".


من الجدير ذكره أن مسلحًا قتل واعتقل الجيش مسلحًا ثانيًا إثر إصابته، فيما يجري البحث عن المسلح الثالث.


وقالت وسائل إعلام لبنانية إن أحد حراس السفارة أصيب خلال إطلاق النار.




ٌRT

 




 

 


 

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