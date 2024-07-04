الخميس 04-07-2024
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الخميس، 04-07-2024 08:32 ص

من هو وزير الدفاع المصري الجديد؟

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الوكيل الإخباري- قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه وزيراً للدفاع.

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وتم تعيين وزير للدفاع من وظيفة مدنية، حيث شغل اللواء صقر قبل تعيينه وزيراً للدفاع منصب محافظ السويس.


ومؤهلاته العلمية هي حصوله على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1977، كما شغل منصب محافظ السويس ومساعد وزير الدفاع ومدير للشرطة العسكرية.


ويمتلك اللواء صقر العديد من الإنجازات أثناء توليه مسؤولية محافظة السويس، حيث قام بتطوير البنية التحتية للمحافظة وقام بإنشاء محطات مياه شرب وصرف صحي جديدة في المحافظة، كما عمل على تحسين مستوى أداء قطاع النظافة وتعزيزه بمعدات جديدة وقام بالإشراف على حملات رفع التعديات على أراضي المحافظة واسترداد ملكية الدولة، كما قام بالعديد من الإنجازات في ملف التصالح.


كذلك قام بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية في المحافظة وعلى رأسها المشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية.

RT



 




 

 


 

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