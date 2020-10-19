من هي حنان الأحمدي أول امرأة تتولى منصباً قيادياً في السعودية

الوكيل الاخباري - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء امس الأحد، أوامر ملكية تتعلق بإعادة تشكيل مجلس الشورى.

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وشملت الأوامر الملكية، تعيين أول امرأة في منصب رفيع بمجلس الشورى السعودي، حيث نص القرار على تولي الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي، منصب مساعد رئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.



واعتبرت الأحمدي، تعيينها مساعدا لرئيس المجلس يمثل تشريفا وتتويجا ودعما للمرأة السعودية.

من هي حنان الأحمدي؟



عينت الأحمدي قبل 7 سنوات في مجلس الشورى السعودي، وهي أكاديمية سعودية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة.



وشغلت منصب أستاذة الإدارة الصحية المشارك بمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي.



وهي عضو هيئة تحرير مجلة الإدارة العامة والمجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.



وشاركت في عضوية العديد من لجان المجلس الخاصة والبرلمانية في مجلس الشورى .

وهي مستشارة غير متفرغة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة مركز الدراسات الصحية بالمستشفى العسكري بالرياض 2007.



ولها العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية والبحوث في مجال إدارة الخدمات الصحية والقيادة الإدارية.



كما حلت في المركز الثامن بقائمة "أريبيان بيزنس" عام 2014 لأقوى 30 امرأة وأكثرهن تأثيرا في المجتمع السعودي.

المصدر - سبوتنك



