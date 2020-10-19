الإثنين 19-10-2020
الوكيل الاخباري

مؤشرات يستبشر بها الاردنيون كورونا وترقب لقرارات هامة خلال ايام

الاتاوات ... ما معناها وكيف تتم ؟

137 مطلوباً في قبضة الامن خلال يومين والحملة الامنية ستستمر

تعليق الدوام في مدرسة مكة بالرمثا بعد تسجيل 3 إصابات بكورونا

الجزائر: 10 وفيات و199 إصابة جديدة بكورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

تحذيرات من كارثة انسانية في غزة بسبب كورونا والحصار

بلدية إربد تنجز عدداً من المشاريع الخدمية خلال الحظر

السعودية: 20 وفاة و348 إصابة جديدة بكورونا

72 وفاة و1815 إصابة جديدة بكورونا في تركيا




الإثنين، 19-10-2020 03:14 ص

من هي حنان الأحمدي أول امرأة تتولى منصباً قيادياً في السعودية

EkpJa3wX0AAFHfv


الوكيل الاخباري - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء امس الأحد، أوامر ملكية تتعلق بإعادة تشكيل مجلس الشورى.

اضافة اعلان

وشملت الأوامر الملكية، تعيين أول امرأة في منصب رفيع بمجلس الشورى السعودي، حيث نص القرار على تولي الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي، منصب مساعد رئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.


واعتبرت الأحمدي، تعيينها مساعدا لرئيس المجلس يمثل تشريفا وتتويجا ودعما للمرأة السعودية.

 

من هي حنان الأحمدي؟


عينت الأحمدي قبل 7 سنوات في مجلس الشورى السعودي، وهي أكاديمية سعودية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة.


وشغلت منصب أستاذة الإدارة الصحية المشارك بمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي.


وهي عضو هيئة تحرير مجلة الإدارة العامة والمجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.


وشاركت في عضوية العديد من لجان المجلس الخاصة والبرلمانية في مجلس الشورى .

 

وهي مستشارة غير متفرغة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة مركز الدراسات الصحية بالمستشفى العسكري بالرياض 2007.


ولها العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية والبحوث في مجال إدارة الخدمات الصحية والقيادة الإدارية.


كما حلت في المركز الثامن بقائمة "أريبيان بيزنس" عام 2014 لأقوى 30 امرأة وأكثرهن تأثيرا في المجتمع السعودي.

 

المصدر - سبوتنك 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
19-06-20-381968700

الجيش اليمني يشن هجوماً واسعاً على مواقع الحوثي

شر

أمريكا .. إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في إطلاق نار

انفجار

أفغانستان .. انفجار قرب مقر الشرطة وضحايا

113479

ترامب يخطئ بمنصب ماكرون

تأهب

الاحتلال متأهب خوفا من انتقام حزب الله وتهديد بالتصعيد

121641015_2137030673094570_3351821564661004931_o

شاهد بالفيديو .. مناورات ردع 2020 المصرية بالذخيرة الحية

أخبار متعلقة
www

جماعة الحوثي تستهدف مدينة جازان السعودية

6

الملك سلمان يعلن جملة من القرارات الهامة

5f766f2d42360417ab4b185a

السعودية تفرض ضريبة جديدة على العقارات

rrr

السعودية تطالب باتخاذ موقف دولي حازم تجاه تجاوزات إيران

5f6fcaa24236046ea03bfa06

السعودية تكشف موعد إصدار التأشيرات السياحية

63f508fc-453b-467e-be72-6ef95d5e6ab2_16x9_1200x676

تغريدة جديدة للملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني