من هي كامالا هاريس "الخليفة المحتملة" لبايدن؟

الوكيل الإخباري- لقد قضت نائب الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية المحتملة، كامالا هاريس، جزءا كبيرا من حياتها وهي تسجل قائمة طويلة من الأشياء التي كانت أول من حققها.

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فهي أول امرأة سوداء يتم انتخابها كمدعية عامة في تاريخ كاليفورنيا، وأول امرأة تشغل منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، وأول عضو في مجلس الشيوخ من أصل هندي أميركي، وهي حاليا أول أميركية من أصل إفريقي وآسيوي تشغل منصب نائب الرئيس.



صحيفة "بوليتيكو" أجازت في عدد من النقاط ما يجب معرفته عن هاريس:



وُلِدت كامالا ديفي هاريس في أوكلاند، كاليفورنيا في 20 أكتوبر 1964.



التقى والداها في جامعة كاليفورنيا في بيركلي أثناء دراستهما، وترابطا بسبب شغف مشترك بحركة الحقوق المدنية، التي كانت نشطة في الحرم الجامعي، كانا يأخذان كامالا الصغيرة إلى الاحتجاجات في عربة أطفال.



انفصل والدا هاريس عندما كانت في السابعة من عمرها.



زارت الهند عندما كانت طفلة وتأثرت بشدة بجدها، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى ناضل من أجل استقلال الهند، وجدتها، وهي ناشطة سافرت إلى الريف لتعليم النساء الفقيرات.



التحقت هاريس بالمدرسة الإعدادية والثانوية في مونتريال.



بعد المدرسة الثانوية، التحقت هاريس بجامعة هوارد، حيث تخصصت في العلوم السياسية والاقتصاد.



حصلت في عام 1989 على درجة الدكتوراه في القانون من كلية هاستينغز للقانون في جامعة كاليفورنيا.



في عام 1990، انضمت هاريس إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا في أوكلاند كمساعدة .



في عام 1995، انتُخِب زوجها ويلي براون عمدة لمدينة سان فرانسيسكو. وفي ديسمبر من ذلك العام، انفصلت هاريس عنه.



في عام 2003، ترشحت لمنصب المدعي العام في سان فرانسيسكو ضد تيرينس هالينان، رئيسها السابق.



في سان فرانسيسكو، دعمت بصوت عالي قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2010 جعل التغيب عن المدرسة جنحة وعاقب الآباء الذين فشلوا في إرسال أطفالهم إلى المدرسة.



كان أحد إنجازاتها المميزة كمدعية عامة إنشاء منصة على الإنترنت لجعل بيانات العدالة الجنائية متاحة للجمهور.



تزوجت من دوج إيمهوف، وهو محامٍ متخصص في الشركات في لوس أنجلوس، في عام 2014.



فازت بسباق مجلس الشيوخ الأميركي في عام 2016، متغلبة على زميلتها الديمقراطية لوريتا سانشيز.



أعلن بايدن اختياره لهاريس كنائب له في 11 أغسطس عام 2020.



تستيقظ عادةً في حوالي الساعة 6 صباحًا وتمارس الرياضة لمدة نصف ساعة قبل المغادرة إلى العمل.



شعارها في الحياة مستوحى من والدتها: "قد تكون الأول، ولكن تأكد من أنك لست الأخير".



وهاريس التي كانت سيناتورة عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ رشّحها بايدن للحلول محلّه بعد قراره التاريخي مساء الأحد سحب ترشحه لخوض الانتخابات المقررة في نوفمبر لتولي الرئاسة لولاية ثانية.



وبانسحاب بايدن من السباق بات تركيز هاريس منصبها على نيل ترشيح حزبها لخوض الانتخابات الرئاسية.



ودعا بعض الديمقراطيين لتحويل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المقرر الشهر المقبل إلى مؤتمر مفتوح، أي أن يكون السباق مفتوحًا فيه أمام مرشحين متعددين للتنافس على الفوز بدعم مندوبي الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.



لكن، في مواجهة هذه الدعوة، عبّر عدد آخر من القادة الديمقراطيين عن دعمهم لهاريس ودعوا للوقوف خلفها ومنحها رسمياً بطاقة الترشيح الحزبية لمنصب رئيسة الولايات المتحدة.



سكاي نيوز عربية



