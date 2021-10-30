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السبت، 30-10-2021 02:04 م

مهرجان اقفز كأنك فرعون يطلق الدورة الرابعة للقفز بالمظلات في مصر-فيديو

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الوكيل الإخباري-أعلنت إدارة مهرجان “اقفز كأنك فرعون” عن انطلاق الدورة الرابعة للمهرجان تحت شعار "رسالة سلام من مصر إلى العالم، غدا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للقفز بالمظلات و الرياضات الجوية.

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ويقام المهرجان بدعم كافة الجهات المعنية في مصر وهي وزارة الداخلية والسياحة والآثار ووزارة الدفاع التي تقدم الدعم غير المسبوق منذ بداية دورات المهرجان إذ توفر طائرتين لإتمام ما يزيد عن ألف قفزة جوية ينفذها قرابة 200 قافز من كل أنحاء العالم.


و أبرزهم المبدع السعودي عمر الحجيلان مطور رياضة القفز و الذي يأتي للمرة الرابعة ليقفز في مصر مشاركاً خبراته مع باقي القافزين، و بطلي العالم جريج وكارين من فريق “اير واكس” الذي يأتي للمرة الثالثة بالإضافة للمغامر الأمريكي كابي سان الذي  يأتي لمصر محاولاً تحطيم الرقم القياسي.


وأخيرا فريد فوجين الذي سيؤدي استعراضات جوية حصرية يبارك بها أعمال التجديد في منطقة أهرامات الجيزة، كل هؤلاء يهبطون على "سفح هرم خفرع" بعد استعراضات جوية تلتقطها الكاميرات في الجو والأرض في الفترة من ٣١ أكتوبر وحتى ٨نوفمبر و تتم القفزات في الأيام من  بدءا من  الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا  ثم يتفرغ باقي المشاركين لجولات سياحية في كافة معالم مصر الرائعة.


صدى البلد

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