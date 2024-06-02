الأحد 02-06-2024
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الأحد، 02-06-2024 09:39 ص

مهـلة لنهاية الشهر... هام من السلطات المصرية للأجانب المقيمين

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء السبت إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب الذين لا يحملون بطاقة الإعفاء، وذلك بحلول 30 حزيران الجاري.

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وأصدرت الوزارة بيانًا أوضحت فيه تفاصيل المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد والمعفيين من تراخيص الإقامة.


وأوضحت في بيانها أن المهلة ستنتهي بحلول 30 حزيران 2024، ويجب على المعفيين من تراخيص الإقامة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.


ولفتت الوزارة إلى أنه اعتبارًا من 1 تموز 2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.


 




 

 


 

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