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الإثنين، 15-07-2024 09:02 ص

"مواد مسرطنة" .. دولة عربية تقرر سحب ملابس من علامة تجارية تُباع عبر الانترنت

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الوكيل الإخباري- شرعت السلطات الجزائرية في سحب ملابس نسائية من الأسواق تحمل علامة تجارية صينية متخصصة في البيع عبر الإنترنت، تسبب السرطان والربو وأمراضًا أخرى.

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وبدأت مديرية التجارة في ولاية وهران بالتنسيق مع الجهات الأمنية، عمليات سحب واسعة وشاملة لكل ما يُعثر عليه قيد العرض والتسويق والتوزيع والبيع من منتجات تلك العلامة التجارية، والتي ثبت احتواؤها على مواد سامة وغير قانونية.


وتؤدي تلك المواد السامة إلى الإصابة بأمراض خطيرة إذا ما تم استنشاقها أو ملامستها بشكل مباشر أو احتكاكها بالجلد.


وفي حصيلة أولية، صادرت قوات الأمن 139 قطعة من فساتين بمختلف المقاسات والموديلات، منسوجة بألياف تحتوي على نسبة عالية من مواد كيميائية مضرة بالصحة، وتُعرض بأسعار مخفضة للغاية في أحد المراكز التجارية.


وبحسب حاج علي عبد الحكيم، المنسق العام لحماية المستهلك في وهران، أثبتت تحاليل خضعت لها عينات من ألبسة هذه الشركة صحة التحذيرات بحظر اقتنائها، لما فيها من مخاطر صحية عديدة تهدد مستعمليها والمتعرضين لتأثيرات المواد السامة الداخلة في تصنيعها.


وأوضح عبد الحكيم أن الأمر يتعلق بمركبات كيميائية خطيرة وغير قانونية، تعرف بـ"الفورمالديهيد"، التي تستخدم في الأصل في عمليات التحنيط وصنع الغراء وغيرهما من الاستعمالات غير المعنية بالخلايا الحية، وتسبب الإصابة بالسرطان عند استنشاقها أو ملامستها للجلد.

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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