الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: توفر دواء الاعصاب "تجريتول" في الأردن خلال أسابيع

50% ارتفاع استهلاك اللحوم في الأردن خلال الأسبوع الأول من رمضان

أميركا تتعهد بمستويات عالية من شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة

حماس: ما قام به الاحتلال في المسجد الأقصى جريمة نكراء

صور وفيديو تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه

تعميم من المركزي لشركات الصرافة بشأن الحوالات المالية

فيديو- لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في سديروت

بيان من مجلس الأمن يدعم الجهود المبذولة لوقف العنف باليمن

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في القدس والأقصى جريمة كبرى

الأربعاء، 05-04-2023 10:20 ص

مواقع التواصل تستحضر تحذيرا أطلقه بن سلمان حول النفط - فيديو

642d16964c59b74f003f7cf2


الوكيل الإخباري- أعاد رواد في مواقع التواصل الاجتماعي تداول تحذيرات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حول استخدام دول لمخزوناتها الطارئة من النفط الخام في محاولة للسيطرة على الأسعار.

اضافة اعلان

 

وتداول نشطاء مقطع فيديو للأمير السعودي وهو يحذر دول العالم من تداعيات استخدام مخزوناتها الطارئة للسيطرة على الأسعار.

وقال وزير الطاقة السعودي: "أناس يستنفذون مخزوناتهم (من النفط الخام) المخصصة للطوارئ واستخدموها كأداة للتلاعب بالأسواق في حين أن الصواب هو وجودها لمواجهة أي نقص في الإمدادات، والكل له خياره. من واجبي أن أوضح للعالم أن خسارة مخزونات الطوارئ قد يصبح مؤلما خلال الأشهر المقبلة".

وتم تداول مقطع الفيديو بعد قرار مفاجئ اتخذته دول في مجموعة "أوبك+"، بما في ذلك السعودية، حول إنتاجها من النفط الخام.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
642d1e374c59b7716558dd50

زاخاروفا تعلق على محاكمة ترامب

Quarry_Wharf-Valletta-Malta

إنقاذ 440 مهاجرا قبالة سواحل مالطا

642d16074c59b74f7c5e8c82

ملك البحرين: هذا أستاذي!

642d137e4236043f856afaf3

البحرين تطلق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية

642d12284c59b74f7c5e8c7f

الحوثيون يجرون مباحثات اقتصادية مع إيران وسوريا

642c0fdc42360403e5621950

موسكو بدأت بإنتاج مروحيات مدنية جديدة بدون طيار

أخبار متعلقة
3202314112758763065126

موسكو : إمدادات النفط الروسي إلى الهند تتضاعف 22 مرة في 2022