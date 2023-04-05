مواقع التواصل تستحضر تحذيرا أطلقه بن سلمان حول النفط - فيديو

الوكيل الإخباري- أعاد رواد في مواقع التواصل الاجتماعي تداول تحذيرات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حول استخدام دول لمخزوناتها الطارئة من النفط الخام في محاولة للسيطرة على الأسعار.

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وتداول نشطاء مقطع فيديو للأمير السعودي وهو يحذر دول العالم من تداعيات استخدام مخزوناتها الطارئة للسيطرة على الأسعار.



وقال وزير الطاقة السعودي: "أناس يستنفذون مخزوناتهم (من النفط الخام) المخصصة للطوارئ واستخدموها كأداة للتلاعب بالأسواق في حين أن الصواب هو وجودها لمواجهة أي نقص في الإمدادات، والكل له خياره. من واجبي أن أوضح للعالم أن خسارة مخزونات الطوارئ قد يصبح مؤلما خلال الأشهر المقبلة".



وتم تداول مقطع الفيديو بعد قرار مفاجئ اتخذته دول في مجموعة "أوبك+"، بما في ذلك السعودية، حول إنتاجها من النفط الخام.

روسيا اليوم