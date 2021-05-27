موجة حارة تضرب مصر الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري- حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، المواطنين من موجة حرارة ستضرب البلاد خلال الأيام القادمة، تبدأ من يوم الاثنين.



وأشارت إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لموقع إعلام مصري، أنه اعتباراً من يوم الاثنين القادم ستتعرض البلاد لموجة حارة وإرتفاع ملحوظ فى درجة الحرارة، حيث ستصل العظمى منها بالقاهرة إلى 37 درجة.

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وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين، أن ذروة الإرتفاع فى درجات الحرارة متوقع أن يكون يوم الثلاثاء المقبل، وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 39 درجة، وبجنوب البلاد بين 42 و 43 درجة.



المصدر- روسيا اليوم