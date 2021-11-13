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موجة حرائق في لبنان نتيجة الحر الشديد

السبت، 13-11-2021 05:11 م

موجة حرائق في لبنان نتيجة الحر الشديد

حريقق


الوكيل الإخباري - تسببت موجة الحر التي يشهدها لبنان، خلافاً لما هو معتاد في مثل هذه الأيام من السنة باندلاع موجة حرائق في عدد من المناطق اللبنانية أبرزها في بلدة العزية في صور جنوب لبنان.

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وأفاد مصدر في الدفاع المدني اللبناني، أن فرق الإغاثة تجد صعوبة في إخماد الحرائق بسبب سرعة الرياح والحر الشديد، لافتاً إلى تعرض عدد من عناصر الدفاع المدني للإغماء خلال عمليات الإطفاء.


وأضاف أن عمليات إخماد الحرائق مستمرة في كل من مناطق صور، وبيت مري، وعبرين والكسليك، ويشارك فيها عدد كبير من المراكز الإقليمية التابعة للدفاع المدني وفرق الإطفاء التابعة لاتحادات البلديات، إضافة إلى عدد من الطوافات التابعة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان.

 

بترا


 




 

 


 

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