موجة حر شديدة بانتظار الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- تستعد المناطق الغربية بالولايات المتحدة، لمزيد من الارتفاع على درجات الحرارة في مطلع الأسبوع، بعد أن أدى أكثر شهر حرارة على الإطلاق إلى وفاة العشرات والضغط على شبكات الكهرباء.

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ووجهت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في معظم أنحاء الولايات الأمريكية الغربية حتى مساء الاثنين، وتوقعت وصول درجة الحرارة إلى 54 درجة مئوية فوق الصفر في ديث فالي بولاية كاليفورنيا.



ومن المتوقع، أن تتجاوز درجات الحرارة الـ 40 درجة مئوية في عدة ولايات أمريكية أخرى.



وقالت هيئة الطب الشرعي بولاية أوريجون، إن موجة الحر المستمرة، التي تتزامن مع جفاف قياسي، أودت بالفعل بحياة ما لا يقل عن 116 شخصا في الولاية وحدها.



ويشار إلى أن متوسط درجة حرارة شهر يونيو في الولايات المتحدة زاد عن 4.2 درجة فوق المتوسط، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في يونيو عام 2016 بواقع 0.9 درجة.

المصدر: روسيا اليوم