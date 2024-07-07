الأحد 07-07-2024
الوكيل الاخباري
 

المؤسسة المدنية تعلن استمرار دوامها اليوم

3.392 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالنصف الأول من 2024

الامن العام : تعطل إشارة العساف في خلدا

إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في بلدة كفار زيتيم

هآرتس: الجيش الإسرائيلي أمر بتفعيل بروتوكول هانيبال خلال هجوم 7 أكتوبر

موجة حر شديدة تضرب 3 دول عربية - اسماء

أسعار الذهب في الأردن اليوم

مهرجان المونودراما المسرحي – الدورة الثانية ضمن عروض مهرجان جرش 2024

صدفة على تيك توك تجمع توأما فرّقا قبل 19 عاما في جورجيا-صورة

مصادر في الموساد: هناك أمل كبير في الوصول إلى صفقة

الأحد، 07-07-2024 09:51 ص

موجة حر شديدة تضرب 3 دول عربية - اسماء

62024112183334112997


 الوكيل الاخباري - تشهد عدة أجزاء من شبه الجزيرة العربية موجة حر شديدة من المحتمل أن تصل معها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في عدد من الدول.

وأشارت منصة "طقس العرب" بالسعودية إلى أنه من المتوقع أن يشتد المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على المنطقة تدريجيا مع نهاية هذا الأسبوع، بالتزامن مع تعمق للمنخفض السطحي الحراري شرق شبه الجزيرة العربية، والذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس مع نهاية هذا الأسبوع في العراق والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات، مع درجات حرارة أربعينية في غالبية المناطق، كما أنه من المنتظر أن تسجل 50 مئوي في أنحاء عدة من العراق والكويت وشرق المملكة السعودية.

ونبه من هذا الارتفاع المرتقب، داعيا لعدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار والإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم وحتى في ساعات الليل.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_1_29_12_29_11_667

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع الراهب

668a288342360455673c4d93

رئيس جمهورية صرب البوسنة يؤكد أن بلاده لن تنضم إلى "الناتو"

66898b4842360454cb5e1cc0

رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا

668a14884236045cb43e27d2

مستشار سابق لبايدن يلمح إلى عدم أهليته لأداء مهام الرئيس

888

مصر.. الأمن يكشف تفاصيل واقعة خطف طالب

WhatsApp Image 2024-06-22 at 8.56.19 PM

حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا

أخبار متعلقة
السعودية

السعودية تعلن الأحد بداية العام الهجري الجديد 1446

271471

السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

8_news_1708413590

السعودية: ضبط 13445 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع

667937144c59b749de0e0c74

مصر.. القبض على المئات من المتسببين في وفاة الحجاج بالسعودية

١

وفاة قاض كبير على جبل عرفــات من مصر

١

وفاة سيدة مصرية وابنتها على جبل عرفات